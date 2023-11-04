İznik'te motosiklet traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde motosikletin traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik- Orhangazi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 ABK 917 plakalı Murat G. (49) idaresindeki motosiklet, pazara zeytin satmak için giden traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Murat G. ve yolcu konumunda bulunan eşi Elif G. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA