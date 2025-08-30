İznik'te Düğünler Geleneksel Eğlencelerle Renklendi

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen düğünlerde, damat için gerçekleştirilen geleneksel işkenceler davetlilere renkli anlar yaşattı. Damat, yanakları rujla boyandıktan sonra el arabasında gezdirildi ve başka bir düğünde öküz arabası çekti.

BURSA'nın İznik ilçesinde dünya evine giren çiftin düğünü, geleneksel damat işkencesiyle renkli anlara sahne oldu. Geleneklerin yaşatılmaya çalışıldığı başka bir düğünde de damat sadıcıyla birlikte öküz arabasını çekti.

Gelin almadan önce gerçekleştirilen eğlencede, damadın yanakları rujla boyandı, üzerine yöresel şalvar giydirildi el arabasına bindirilen damat, mahalle aralarında tur attırılarak gezdirildi. Renkli görüntülere sahne olan anlar, davetliler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Damat, tüm bu eğlencelerin ardından gelinin gelişiyle kurtulabildi. Gelin arabasının mahalleye girmesiyle birlikte damat üzerini değiştirerek gelinle birlikte düğün salonunun yolunu tuttu.

Başka bir düğünde ise damat için özel olarak süslenen bir öküz arabası hazırlandı. Üzerine minderler serilen arabaya oturtulan damada, arkadaşları yemek yedirdi. Ardından iş tersine döndü; bu kez damat, sadıcıyla birlikte arabayı çekmeye çalıştı. Ağır arabayı çekmekte zorlanan ikili, çevredeki eğlenceyi gören vatandaşları şaşırttı. Eğlenceli anlar davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

