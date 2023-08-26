İznik Gölü'nde Serinlemek İsterken Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek amacıyla göle giren Ahmet Kavas (80) boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, Kavas'ın öldüğünü belirledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren kişi boğuldu.

İlçeye bağlı kırsal Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Kavas (80), serinlemek amacıyla İznik Gölü'ne girdi.

Suda bir anda gözlerden kaybolan Kavas, oğlu tarafından gölden çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kalp ve şeker hastası olduğu, bir süre önce böbrek taşı ameliyatı geçirdiği öğrenilen Kavas'ın öldüğünü belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.