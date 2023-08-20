İzmit'te Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza 00.30 sıralarında İzmit ilçesi D100 karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan yan yol İstanbul istikametine dönen 41 T 0382 plakalı ticari taksi ile valilik istikametinden gelen 41 AES 234 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile ticari taksi ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(ÖFK-RFK-Y)