İzmit'te 7 Katlı Binada Yangın Çıktı, Öğrenciler Soru Çözmeye Devam Etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ise yangına aldırış etmeden soru çözmeye devam etti.