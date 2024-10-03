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İzmir İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak?

İzmir İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak?
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İzmir İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan, vefat etti. Peki, İzmir İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak?

İzmir İl Müftülüğünden edinilen bilgiye göre bir süredir kanser tedavisi gören İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan vefat etti. İzmir İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak?

İZMİR İL MÜFTÜ YARDIMCISI MEHMET CEYHAN NEDEN ÖLDÜ?

Isparta'da Mekke Kur'an Kursu'nda öğreticilik ve Gönen İlçe Müftüsü (2013) olarak görev yapan Manisa nüfusuna kayıtlı İzmir İl Müftülüğü Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ceyhan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi Manisa'da kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Yaşam

Diyanet İşleri Başkanlığı Mehmet Ceyhan Ceyhan Yaşam Müftü İzmir Dini

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