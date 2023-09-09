İzmir Gaziemir'deki Orman Yangınına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer ile müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı. Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.