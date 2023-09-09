İzmir Gaziemir'deki Orman Yangınına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer ile müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı.