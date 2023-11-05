İzmir'de Sağanak Yağış Sonucu Çitlembik Deresi Taştı

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çitlembik Deresi taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Mahalle sakinleri belediye ve muhtarın önlem almadığını belirtti.

İZMİR'de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Çitlembik Deresi taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından saat 23.30 sıralarında, kentte sağanak etkili oldu. Sağanak öncesinde gökyüzünde parlayan yıldırımlar kenti aydınlatırken, ardından yoğun sağanak başladı. Kısa süren sağanak, Karabağlar ilçesinde bulunan Çitlembik Deresi'nin taşmasına neden oldu. Dereden taşan sular nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Evlerindeki eşyaları zarar gören mahalle sakinleri, kovalarla biriken suları boşalttı. İhbar üzerine mahalleye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

'BELEDİYE VE MUHTAR HİÇBİR ŞEKİLDE ÖNLEM ALMIYOR'

Aydın'dan İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan kardeşine misafir olarak gelen Hicran Seven, Buraya geldiğimde ev göl gibiydi. Belediye ve muhtar hiçbir şekilde önlem almıyor. Biz bu sorunu her sene yaşıyoruz. Daha önceki yaşadığımız su baskınında da kardeşimin arabasını kaybettik. Arabayı su aldı götürdü, bunun zararı karşılanmadı bile. Şu anda bütün mobilyalar su içinde, yani ne muhtar ne de belediye ilgilenmiyor, burdakiler devamlı bu eziyeti çekmekte, derenin bakımı yapılmadığı için atılan pisliklerin tıkanması sonucun oluyor. Belediyenin sağanak yağışlarda burada önlemini alması lazım. Bu zararı şimdi kim karşılayacak dedi.

'OĞLUM BENİ ARADI, 'ANNE SUYUN İÇİNDE KALDIK' DEDİ'

Yaşanan su baskını nedeniyle mağdur olan mahalle sakini Pembe Çetin, Oğlum beni aradı, 'Anne suyun içinde kaldık yetiş anne' dedi. İki sokak ileride oturuyorum, hemen koştum geldim. Bir geldim ki göl olmuş burası, şaşırdım. Gelinimi gördüm donmuş kalmış, korkmuş. Hemen elime kürek aldım, suları tahliye ettim ama ne kadar gücüm yeter, yaşlıyım ben. Her sene biz bundan mağdur oluyoruz. Dereden kaynaklanıyor su baskınları, belediye geliyor bir iki işlem yapıp gidiyorlar. Sonra kimse dere ile ilgilenmiyor, çevremizdekiler ile yaptırmak istesek kimsede para yok. Biz bıktık artık, eşya mı alalım, karnımızı mı doyuralım. Bir şeye gücümüz yetmez oldu. Eşyalarımız mahvoldu, ne koltuk kaldı, ne de sehpalarım kaldı. Ben bunları yemeğimden kısarak ve idare ederek bu eşyaları alıyorum diye konuştu.

Belediye ekiplerinin bölgedeki su tahliye işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)