İzmir'de metruk binada asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan metruk bir binanın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kişi asansör boşluğundan çıkarıldı ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir binanın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziler Caddesi'ndeki 7 katlı metruk bir binada bulunan H.B. (43), 3. kattan asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu H.B, asansör boşluğundan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince vücudunda kırıklar oluştuğu belirlenen H.B, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.