İzmir'de metruk binada asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan metruk bir binanın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kişi asansör boşluğundan çıkarıldı ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.