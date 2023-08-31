İzmir'de Mavi Ay Seyri

İzmir'de Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Mavi Ay' görüntülendi. Saat Kulesi ve Tarih Asansör ile birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.

İzmir'de "Mavi Ay" seyirlik manzara oluşturdu

İZMİR - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İzmir'de Saat Kulesi ile birlikte görüntülendi.

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Süper Mavi Ay" kendisini gösterdi. Normalden yüzde 16 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük olarak görüntülenen 'Mavi Ay' İzmir'de de kartpostallık görüntüler oluşturdu. İzmir'in simgelerinden olan Saat Kulesi ve Tarih Asansör ile birlikte görüntülenen doğa olayı, şehrin birçok noktasından izlenebildi. Ailesi ile eşsiz manzarayı izlemek için Tarih Asansöre geldiğini ifade eden Mehmet Karataş, "Hem Tarihi Asansörün manzarasını hem de Mavi Ay'ın manzarasının keyfini çıkarmak için ailem ile birlikte buraya geldim. Saat 04.30 sıralarında en iyi manzarayı yakalamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Eşsiz doğa olayını en iyi şekilde görüntülemek istiyorum"

Yurtdışından tatile İzmir'e geldiğini belirten Melih Halimoğlu, "İnternette gezinirken Mavi Ay'ın bu gece görüneceğini öğrendim. Ailemi ve ekipmanlarımı alıp, İzmir'in bu güzel manzarası eşliğinde Mavi Ay'ı görüntülemek için erkenden yerimi aldım. Saat 04.30 sıralarında en güzel şekilde görüneceğini düşünüyorum. Ben de fotoğraf makinem ile eşsiz doğa olayını görüntülemek istiyorum" dedi.