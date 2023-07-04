İzmir'de genç kız metrelerce yükseklikten atladı

Metrelerce yükseklikten atladı, şans eseri brandanın üstüne düştü... O anlar kamerada İzmir'de yürekler ağıza geldi: Genç kız, metrelerce yükseklikten atladı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, 33 katlı boş durumdaki Hilton Oteli'nin çatısından kendisini boşluğu bıraktı. Genç kız, şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşerken, hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay, saat 18.00 sıralarında Konak'ta bulunan Hilton Oteli'nde meydana geldi. Boş durumdaki otelin çatısına çıkan Azra E.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İkna çabaları 1 buçuk saat sürdü İtfaiye ekiplerince olası bir atlama durumuna karşı sokak içerisinde branda açılırken, yaklaşık 1 buçuk saat ekipler tarafından ikna edilmeye çalışan Azra E., tüm çabalara rağmen, tedirgin gözlerle olayı takip eden vatandaşların bakışları arasında kendisini 33 katlı otelin çatısından boşluğa bıraktı.Hastanede tedavi altına alındıŞans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşen Azra E., başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Zaman kaybetmeden sağlık ekiplerince ambulansa alınan genç kız, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Azra E.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı belirtildi.