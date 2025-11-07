Haberler

İzmir'de Beton Mikserinin Çarptığı Babaanne Hayatını Kaybetti, Torunu Yaralandı

İzmir'de Beton Mikserinin Çarptığı Babaanne Hayatını Kaybetti, Torunu Yaralandı Haber Videosunu İzle
İzmir'de Beton Mikserinin Çarptığı Babaanne Hayatını Kaybetti, Torunu Yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan trafik kazasında beton mikserinin çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu yaralandı. Y.Ş. idaresindeki beton mikseri, Hürriyet Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire K. (64) ve torunu K.K'ye (7) çarptı. Babaanne olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan kız çocuğu ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın, babaannenin birinci sınıf öğrencisi torununu okula götürürken yaşandığı öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde torununu okula götürürken beton mikserinin çarptığı babaanne hayatını kaybetti, torunu yaralandı.

Y.Ş. idaresindeki 35 ZFG 60 plakalı beton mikseri, Hürriyet Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire K. (64) ile torunu K.K'ye (7) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri aracın altında kalan babaanne Nadire K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan kız, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nadire K'nin birinci sınıf öğrencisi torununu okula götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
