Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde, İzmir'de Ata'ya Saygı Korteji düzenlendi. Korteje katılanlar, Atatürk'ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıdı. Kortej yürüyüşü sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda mini bir konser gerçekleştirildi.

ATA'YA SAYGI KORTEJİ'NDE 350 METRELİK POSTER TAŞIDILAR

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde, anma programları kapsamında İzmir'de Ata'ya Saygı Korteji düzenlendi. Korteje katılanlar, Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar Atatürk'ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıdı. Kortej dolayısıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Kortej yürüyüşü sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk'ün sevdiği türkülerin yer aldığı mini konser gerçekleştirildi.

Hande NAYMAN/ İZMİR,