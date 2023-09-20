İzmir Coffee Festivali 7. kez düzenleniyor

Kahveseverleri buluşturan İzmir Coffee Festivali, 6-8 Ekim tarihleri arasında İzmir Arena'da gerçekleştirilecek. Festivalde 130 katılımcı firma yer alacak ve ücretsiz atölyeler düzenlenecek. Ayrıca konserler de festival kapsamında yer alacak.

Kahveseverleri buluşturan İzmir Coffee Festival'in 7'incisi, 6-8 Ekim'de İzmir Arena'da düzenlenecek.

Loc Festivals tarafından Vosmer ana sponsorluğunda düzenlenen festivalde 130 katılımcı firma yer alacak.

Ücretsiz atölyelerin düzenleneceği festivalde katılımcılar farklı kahve türlerini deneyimleme şansına sahip olacak. Etkinlik kapsamında dev kahve cezvesinde kahve pişirilerek katılımcılara ikram edilecek.

Kahve festivali kapsamında konserler de düzenlenecek. İzmir Arena'da 6 Ekim'de Fondip ve Beyza Başak sahnede olacak. 7 Ekim'de Stalk, Sena Şener ve Emre Aydın dinleyicilerle buluşacak. 8 Ekim Pazar günü ise Rutin, 1900 Orchestra ve son olarak ise Mirkelam sahne alacak.