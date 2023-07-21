İzmir Adalet Sarayı'nda Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Yapıldı

İzmir Adalet Sarayı'nda sayıları artan sokak kedilerinin kontrollü bir şekilde bakılması için kedi evleri, beslenme ve su odakları yapıldı. Adliyenin envanterindeki hasarlı ve atıl durumdaki malzemeler kullanılarak hazırlanan ev ve odaklar, adliyenin 3 ayrı noktasına yerleştirildi.

İZMİR Adalet Sarayı'ndaki son dönemde sayıları artan sokak kedilerinin belli alanlarda kontrollü bakılması için kedi evi, beslenme ve su odakları yapıldı. Adalet sarayının envanterindeki hasarlı ve atıl durumdaki malzemelerden yapılan ev ve odaklar, adliyenin 3 ayrı noktasına yerleştirildi.

Bayraklı ilçesindeki İzmir Adalet Sarayı'ndaki sokak kedilerinin sayısı, son zamanlarda artış gösterdi. Adliye personelinin de yiyecek vererek ilgilendiği can dostlarının sayısındaki artış nedeniyle gelen şikayetler üzerine Başsavcılık, harekete geçti. Kısa adı HAYTAP olan Hayvan Hakları Federasyonu'na üye avukatların da önerisiyle kedilerin belli noktalarda bakılması için kedi evleri ile beslenme ve su odakları yapıldı. Bunlar için de 'sıfır atık' anlayışıyla adliyenin envanterinde bulunan hasarlı ve atıl durumdaki eşyalar kullanıldı. Hazırlanan 10 kedi evi ile 3'er adet beslenme ve su odağı, adliyedeki 3 ayrı noktaya yerleştirildi. Böylelikle, adliye ve çevresindeki kedi popülasyonu kontrol altına alınırken, daha hijyenik ortamda beslenmelerine de olanak sağlandı. Kedi evi, beslenme ve su odakları, Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç, Adalet Sarayı İdari İşler Müdürü Akın Karesi ve HAYTAP üyelerinin katılımıyla yerleştirildi.

HAYTAP üyesi, Avukat Senem Demirel Acar, "Kışın adliyede çok sayıda kedi artışı oldu. Adliye personeli arkadaşlarımız bu can dostlarına düzenli şekilde besliyor. Ancak bu sayı 3-5'lerden, 40- 50'lere çıkmaya başladı. Adliyeye gelen bazı vatandaşlar ile bazı kurum personelinden de şikayetler gelmeye başladı. Başsavcı vekilimizle görüşünce şikayetleri ilettiler. Ortak çözüm olarak hayvanları yaşam alanlarından atmadan yeni alanlar oluşturalım istedik. Başsavcı vekilimiz buna çok olumlu baktı. Projemizi hayata geçirdik. Adliyenin atık mobilyalarını dönüştürdük. Bornova Belediyesi bu eşyaları, kedi evi ve beslenme odaklarına dönüştürdü. Kedilerimiz burada beslenmeye devam edecek" dedi. (DHA)

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