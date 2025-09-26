Haberler

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
İsveç'e göç eden bir vatandaş, yeni hayatına alışmakta zorlandığını belirterek memleket özlemini dile getirdi. "Ülkemdekiler de güzel şartlarda yaşasın isterdim" diyen vatandaş, sıfırdan başlamanın zor olduğunu ve ailesiyle, arkadaşlarıyla olmayı özlediğini söyledi.

Türkiye'den İsveç'e göç eden bir vatandaş, yaşadığı zorlukları ve memleket hasretini gözyaşları içinde anlattı. Yeni hayatına alışmakta güçlük çektiğini dile getiren vatandaş, "Şu an buradayım ama içimde ülkemin özlemi var. Neden benim ülkemdekiler de güzel şartlarda yaşamıyor diye üzülüyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.

"SIFIRDAN BAŞLAMAK ÇOK ZOR"

Göçün zorluklarına da değinen vatandaş, "Bir boşlukta hissediyorum. Sıfırdan başlamak çok zor. Ailemle, arkadaşlarımla olmak isterdim" diyerek memleket hasretini dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Yorumlar (3)

zorlukar cok kıymetlı bılgılerdır hayatı hazır yaşamak ruhsal hastalıklara sebep olur

Haber YorumlarıAli :

Yolun açık olsun güzel insan. Darısı başımıza!

Haber Yorumlarımehmet:

biz türkiyede sömürü altında yaşıyor ÖTV ve diğer vergilerle ezilerek yaşamaya zorlanıyoruzda ondan. 600 vekil ve danışmanlar ve hatta yandaşlar malesef birde ABD ye dünde ticaret adı altında haraç veriyoruz. bunuda başarı gösteriyorlar. yazık. 10 tl ödemnin 8 tlsi vergi olmamalı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
