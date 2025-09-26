İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

Türkiye'den İsveç'e göç eden bir vatandaş, yaşadığı zorlukları ve memleket hasretini gözyaşları içinde anlattı. Yeni hayatına alışmakta güçlük çektiğini dile getiren vatandaş, "Şu an buradayım ama içimde ülkemin özlemi var. Neden benim ülkemdekiler de güzel şartlarda yaşamıyor diye üzülüyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.

"SIFIRDAN BAŞLAMAK ÇOK ZOR"

Göçün zorluklarına da değinen vatandaş, "Bir boşlukta hissediyorum. Sıfırdan başlamak çok zor. Ailemle, arkadaşlarımla olmak isterdim" diyerek memleket hasretini dile getirdi.