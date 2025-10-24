Haberler

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
AKOM, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren fırtına ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini uyarısında bulundu. Yağışın Cumartesi sabah saatlerine dek etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentte yaşayanları uyararak "İstanbullular bugün evinize erken gidin. Ben 13:00'dan sonra eve dönüyorum" dedi.

  • İstanbul'da 24 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden itibaren fırtına ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
  • Rüzgar kuvvetlenecek ve aralıklarla fırtına şeklinde esecek.
  • Yağışlar Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak cumartesi sabahına kadar sürecek.
  • Akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak.
  • Yağışlar Trakya'dan başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerine yayılacak.
  • Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

İstanbul'un havası öğlenden sonra değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün (24 Ekim Cuma) öğle saatlerinden itibaren fırtına ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğleden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği ve aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Bununla birlikte Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak, cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürecek aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Batı ilçelerimizde başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" ifadesine yer verildi. Açıklamada, vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"EVİNİZE ERKEN GİDİN"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbullulara çağrıda bulundu. "İstanbullular bugün evinize erken gidin" diyen Prof. Şen, "Ben 13:00 tv yayınından sonra eve dönüyorum" dedi.

Şen paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"Bugün 15:00 den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. dikkatli ve tedbirli olunmalı."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Hamit Gündoğdu:

Bu kuraklık atmosferinde o kadar tedbirsizlikten sonra yağmur yağması sevindirici olması gerekirken feryat figan eden başka bir millet yoktur dünyada...

31
1
yanıtYanıtla
Mehmet DUMAN:

BOŞ YAPMA

7
3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
