İstanbul'da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İstanbul'da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul'da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Haber Videosu

Sıcak hava dalgasıyla boğuşan İstanbul'da yarın sıcaklıklar 30 dereceye kadar gerileyecek. Megakentte çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, metrekareye 1 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde sıcak hava dalgası devam ederken, kavurucu sıcaklardan nasibini alan İstanbul'a müjde verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mayıs ayından bu yana yağış görülmeyen İstanbul için çarşamba ve cuma günlerini işaret etti.

İSTANBUL'A GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) megakentte yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM, bölgeyi kavuran ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren etkisini kaybedecek.

METREKAREYE 1 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞECEK

Yağışlarla birlikte yarın İstanbul'da sıcaklıkların 30-31 dereceye düşmesi bekleniyor. Megakentte metrekareye yarın 1 kilogram yağış düşebileceği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

Mezarlıkta pes dedirten olay! Ölüye bile saygıları kalmamış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

ali koç istifa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.