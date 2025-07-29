İstanbul'da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Ülke genelinde sıcak hava dalgası devam ederken, kavurucu sıcaklardan nasibini alan İstanbul'a müjde verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mayıs ayından bu yana yağış görülmeyen İstanbul için çarşamba ve cuma günlerini işaret etti.

İSTANBUL'A GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) megakentte yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM, bölgeyi kavuran ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren etkisini kaybedecek.

METREKAREYE 1 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞECEK

Yağışlarla birlikte yarın İstanbul'da sıcaklıkların 30-31 dereceye düşmesi bekleniyor. Megakentte metrekareye yarın 1 kilogram yağış düşebileceği belirtildi.