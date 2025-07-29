İstanbul'da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Sıcak hava dalgasıyla boğuşan İstanbul'da yarın sıcaklıklar 30 dereceye kadar gerileyecek. Megakentte çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, metrekareye 1 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.
Ülke genelinde sıcak hava dalgası devam ederken, kavurucu sıcaklardan nasibini alan İstanbul'a müjde verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mayıs ayından bu yana yağış görülmeyen İstanbul için çarşamba ve cuma günlerini işaret etti.
İSTANBUL'A GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) megakentte yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AKOM, bölgeyi kavuran ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren etkisini kaybedecek.
METREKAREYE 1 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞECEK
Yağışlarla birlikte yarın İstanbul'da sıcaklıkların 30-31 dereceye düşmesi bekleniyor. Megakentte metrekareye yarın 1 kilogram yağış düşebileceği belirtildi.