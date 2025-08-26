İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili dikkat çeken bir yazı yayımladı. Vali Davut Gül imzasıyla tüm kurumlara gönderilen yazıda, yardım dağıtımında kişilerin teşhir edilmesine son verilmesi istendi.

"KİŞİLİK HAKLARINA ZARAR VERİYOR"

Valilik açıklamasında, bazı şahısların yardım dağıtımlarını kameraya alarak sosyal medyada paylaşmasının kamuoyunda rahatsızlık yarattığı vurgulandı. Açıklamada, "Yardım alan kişilerin teşhir edilmesi, kişilik haklarına zarar vermekte ve yardımların amacına uygun yapılmasını engellemektedir" denildi.

OKULLARDA YARDIMLAR KOMİSYONLAR ÜZERİNDEN DAĞITILACAK

Yeni düzenlemeye göre, öğrencilere yapılacak yardımlar doğrudan öğrencilere verilmeyecek. Yardımlar, okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan 7 kişilik komisyon tarafından teslim alınacak ve okul idaresi aracılığıyla dağıtılacak. Yardım tesliminde çekilecek fotoğraf ve videolarda öğrencilere yer verilmeyecek.

SOSYAL HİZMET KURUMLARINDAKİ ÇOCUKLAR DA KORUNACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmet kuruluşlarındaki çocuk ve yetişkinlere yapılacak yardımlarda da kamera kaydına izin verilmeyecek. Ayrıca kıyafet, ayakkabı, tablet ve bilgisayar gibi yardımlar öğrencilere değil, doğrudan velilere teslim edilecek.

TÜM KURUMLARA TALİMAT

Vali Gül, yazının tüm kurumlara imza karşılığı tebliğ edilmesini isteyerek, "Uygulamada hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi" talimatını verdi.