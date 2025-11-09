İstanbul'un lüks semtinde bir kadın yakıldı! Tek soru sorup çakmağı çaktı

İstanbul Kadıköy'de 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, kıskançlık krizi geçiren bir kadın tarafından başına yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Ağır yaralanan Yılmaz yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, saldırgan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORKUNÇ SALDIRI EĞLENCE MEKANININ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Ekol TV'den Gamze Şimşek'in haberine göre; Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekânının önünde oturan Gözde Yılmaz, bir kadının saldırısına uğradı. Yılmaz'ın yanına yaklaşan bir kadın, elindeki yanıcı maddeyi talihsiz kadının başına döktü.

"SEVGİLİMLE Mİ BİRLİKTESİN?" DEDİ, ÇAKMAĞI ÇAKTI

Tanıkların ifadesine göre saldırgan, "Sen benim sevgilimle mi birliktesin?" diye bağırarak çakmağı çaktı ve genç kadını alevler içinde bıraktı. Saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşan kadın, çevredekilerin gözleri önünde ortadan kayboldu.

ARKADAŞLARI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Bir anda alev topuna dönen Yılmaz'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Masadaki kişiler büyük panik içinde genç kadını söndürmeye çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu. Durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

TANIK: HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Olayın tanıklarından Mehmet Bedirhan Uçak, yaşananları şöyle anlattı:

"Masadaki herkes şoke oldu. Tanımadığımız bir kadın geldi, elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımızın üzerine döktü. Altı kişi birden söndürmeye çalıştık ama kolay olmadı. Arkadaşımızın vücudu neredeyse tamamen yandı. Hâlâ hastanede, çok acı çekiyor."

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli kadın, polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis kaynakları, olayın kıskançlık nedeniyle işlendiğini değerlendiriyor.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.