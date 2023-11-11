İstanbul Havalimanı'nda Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Nedeniyle Uçaklar Tur Atmak Zorunda Kaldı

İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar, kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle uzun süre havada tur attı. Yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

Meteorolojik uyarıların ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı terminal ve çevresinde olumsuz bir durum yaşanmadı. Ancak şiddetli rüzgar ve kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Uzun süre tur attıktan sonra yakıt kritiğine giren 8 uçak ise başta Ankara olmak üzere başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor.