İstanbul'dan Isparta'ya gelen emekli kayboldu

İSTANBUL'dan Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen

emekli Halis Şimşek (63), dün arkadaşlarıyla çıktığı doğa yürüyüşünde kayboldu. Şimşek'in bulunması için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Bu sabah 05.30'da yeniden Sivri Dağı etekleri ve Oluklacı mevkisinde Halis Şimşek'i arama çalışmalarına başlandı. Halis Şimşek'in arkadaşı Halil Doğan, "Yürüyüş amaçlı 5 kişi çıktık. O bizden genç ve dinamik olunca önde yürüdü. Bizim yanımızda kadınlar olunca ister istemez yavaş gittik. Gideceğimiz yere, hedefe vardık, oraya varıncaya kadar göremedik. Dönüşte dağda gördük onu, bayrak direğinin, Sivri Tepe'nin altından bize seslendi. Biz buradan saat 17.00 gibi çıktık. Saat 18.30 gibi çoban arkadaşlar görmüş. Adam dirayetli, yürüyecek durumda. Kendisi emekli, doğayı seviyor. Daha önce Oluklacı mevkisine çıkmış defalarca. Buraları bildiği için çıktık zaten" dedi.