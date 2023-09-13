İstanbul'dan Fethiye'ye Sürpriz Evlilik Teklifi

İstanbul'dan Fethiye'ye tatile gelen Yücel Çam, denizin dibinde açtığı dev afişle kız arkadaşı Merve Kahrıman'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

İstanbul'dan Fethiye'ye tatile gelen Yücel Çam, Fethiye'de dalış eğitmeni Önder Diktaş'la temasa geçerek kız arkadaşı Merve Kahrıman için bir afiş hazırlatacağını ve deniz dibinde evlilik teklifinde bulunacağını belirtti. Hazırlanan plan çerçevesinde tüm müşterileri ile beraber Fethiye'nin Dalyan koyuna özel dalış okulu teknesi ile harekete geçildi. Her zaman yapıldığı gibi dalış bilgileri verilen müşterilerin arasında Yücel Çam ve Merve Kahrıman da vardı. Dalış eğitimleri uygulamalı olarak başlarken çift de 5 metre derinliğe daldı.

Dalış ekibi deniz dibinde "Benimle evlenir misin? Cevabın 'evet' ise gel bana sarıl, 'hayır' ise oksijen tüpümü de al git" yazılı dev afiş açtı. Afişi gören Merve Kahraman şaşkınlığını gizleyemedi. Rengarenk balıklar arasında afişi okuduktan sonra erkek arkadaşına sarılan Kahrıman'a, erkek arkadaşı deniz dibinde yüzük taktı.

Dalış okulu sahibi Önder Diktaş ise, "Su altında evlilik teklifi yapılacağı belirtildi. Sürpriz teklif için hazırlıklarımızı yaptık. Dev afiş hazırlandı ve sürpriz gerçekleştirildi. Çiftin mutluluğunu görmek bizlere de duygusal anlar yaşattı" dedi. - MUĞLA