İstanbul'da yapı malzemeleri deposunda yangın çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, olay cep telefonu ile anbean görüntülendi.