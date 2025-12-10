İstanbul'da iş yerinde tutulan sincaba el konuldu
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İstanbul Güngören'de yapılan denetimlerde iş yerinde tutulan bir sincaba el koyarak, iş yeri sahibine idari para cezası verdi. Sincabın tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındığı belirtildi.
DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Minik sincap emin ellerde. İstanbul Güngören'de bulunan iş yerinde ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde, sosyal medya paylaşımlarına konu olan bir sincap tespit edilerek el konuldu. Sincap doğaya salınmadan önce tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınırken, iş yeri sahibine ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandı" denildi.
