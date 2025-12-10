Haberler

İstanbul'da iş yerinde tutulan sincaba el konuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İstanbul Güngören'de yapılan denetimlerde iş yerinde tutulan bir sincaba el koyarak, iş yeri sahibine idari para cezası verdi. Sincabın tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındığı belirtildi.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İstanbul Güngören'de iş yerinde tutulan sincaba el konularak iş yeri sahibine idari para cezası uygulandığını açıkladı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Minik sincap emin ellerde. İstanbul Güngören'de bulunan iş yerinde ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde, sosyal medya paylaşımlarına konu olan bir sincap tespit edilerek el konuldu. Sincap doğaya salınmadan önce tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınırken, iş yeri sahibine ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
