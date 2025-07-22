İstanbul'da Sıcak Hava Plajları Doldurdu

İSTANBUL'da sıcak havadan bunalanlar soluğu sahil ve plajlarda aldı. Riva 2. Koy Plajı'nda kimileri serinlemek için denize girdi; kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla Riva 2'nci Koy Plajı'nda yoğunluk yaşandı. 37 - 39 derecelerde seyreden sıcaklık İstanbulluları bunalttı. Plajda serinlemek için denize girenlerin yanı sıra, güneşlenerek zaman geçirenler de vardı.

'FERAHLAMAK İÇİN GELDİK'

Arkadaşlarıyla denize gelen Görkem Göktuğ Çalışır, "Tabi ki bu kadar sıcaklıklara denk gelmedik. Sanırım bu uzun senelerdir gördüğümüz en büyük sıcaklıklardan biri yani yanıyor, yakıyor direkt bunaltıyor hava gece uyurken bile uyumaktan zorlanıyoruz yani o derece sıcaklık var. Denizi çok güzel buranın dağlar buranın dalgasını emiyor ve dalga bize gelmiyor. Diğer taraflarda çok dalga oluyor. Gereksiz kalabalıklar var o yüzden ben burayı çok seviyorum. Temmuz ayında beşinci ya da altıncı gelişim. İnsan bir ferahlıyor yüzmek zaten çok eğlenceli severim yüzmeyi; zaten birçok insan sever. Ferahlama noktasında en iyi şey deniz olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

'BU YAZ DAHA SICAK'

Denize girerek serinleyenlerden Başak Bulut ise, "Her yaz bu sıcaklık artıyor, açıkçası bu yaz da diğer yazlara göre daha sıcak geliyor herkese bence. Her hafta izin günlerimizde denize gelerek ferahlamaya çalışıyoruz halk olarak" ifadelerini kullandı.Ercan Yeşildursun ise, "Bu sene bayağı sıcak oldu, biz de fırsattan istifade edip geldik deniz kenarına. Serinlemeye çalışıyoruz denize giriyoruz güneşleniyoruz" dedi.