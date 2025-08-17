İstanbul'da Poyraz, Plajları Ve Sahilleri Canlandırdı

İstanbul'da etkili olan poyraz, sıcak havadan bunalan vatandaşlara serinlik sağlarken, hafta sonu sahil ve plajların dolup taşmasına neden oldu. Denize girenler ve yürüyüş yapanlar, güzel havanın tadını çıkardı.

İSTANBUL'da son günlerde etkili olan poyraz serinlik getirdi. Hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar sahil ve plajlara akın etti.

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan poyraz, sıcak havadan bunalanlara serinlik sağladı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar sahil ve plajlarda yoğunluk oluşturdu. Kimi yürüyüş yaparken, kimi balık tuttu. Sandalyelerini getirenler sevdikleriyle sohbet etti. Plajlarda ise denize girenler keyifli anlar yaşadı.

'BOĞAZ ESİNTİSİ GÜZEL'

Denize giren Cüneyt Taş, "Gayet güzel, hoş. Sıcak yok. Güzel esiyor. Boğaz esintisi güzel yani. Denize girerek çıkartacağımız şimdi, serin havanın tadını. Tek geldim evet. Çocuklar yok şu anda, yazlıktalar. Denize gireceğim. Öğlene doğru da eve giderim. Dinlenirim biraz" dedi.

'DENİZ HAVASI BAŞKA'

Yürüyüş yapan Zeynep Güzengi ise, "Normalde sürekli gelmiyoruz aslında, ama değişiklik olsun diye geldik. Böyle yaz sıcaklarında güzel oluyor deniz. Babamla balık tutmaya geldik. Piknik yapmak istiyoruz ama burada yapmayız. Piknik alanlarında, ormanda yapmayı daha çok seviyoruz. Ama deniz havası başka. Genelde böyle haftadır bir kere gelmeye çalışıyoruz. Çünkü deniz havası iyi geliyor. Babam getirdikçe gelmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
