İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Deniz Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkisiyle deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İSTANBUL'da yağmur ve rüzgar etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, "Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması ile Adalar-Beşiktaş seferleri iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin ise iptal ettiği seferler şöyle :

Kadıköy-Yenikapı- Bursa -11: 35

Bursa-Yenikapı- Kadıköy - 12: 00

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 12: 00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 12: 00

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14: 50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15: 30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15: 30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18: 00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18: 15

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18: 30

(FOTOĞRaF)