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İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor: İSKİ'den açıklama var

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İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan bulanık su, vatandaşların tepkisine yol açtı. Şikayetler üzerine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) açıklama yapıldı. Açıklamada, Çamlıca-Salacak hattında yaşandığı belirtilen sorunun çözümü için deşarj çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

İstanbul'da Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden musluklarından kirli su aktığını belirten paylaşımlarda bulundular. Mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaştılar.

"İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLEYECEK BİR DURUM YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) paylaşımlar üzerine açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Çamlıca - Salacak hattında boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak su rengine yönelik şikayetler geldiği belirtilen açıklamada, "Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir." denildi.

İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor: İSKİ'den açıklama var
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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