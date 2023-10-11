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İstanbul'da Metrobüs Duraklarında Yoğunluk Yaşandı

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Kentte işe ve okula gitmek isteyenler, aşırı yoğunluk nedeniyle araçlara binmekte zorlandı. Altunizade Metrobüs Durağı'nda ve Beylikdüzü Son Durak İstasyonu'nda yoğunluk dikkati çekti.