İstanbul'da Kuvvetli Yağışlar Sonrası Alınan Tedbirler İşe Yaradı

İstanbul'da sabaha kadar etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda alınan tedbirler sayesinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yağışların devam etmesi bekleniyor.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden ( Akom ) yapılan açıklamaya göre, sabaha kadar etkili olan kuvvetli yağışlarda İstanbul'un farklı bölgelerine 20 kg ila 221 kg arası yağış düştü. Alınan tedbirlerle yağış sebebiyle İstanbul geleninde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kuvvetli sağanak, sabaha kadar etkili oldu. İstanbul'un farklı bölgelerine 20 kg ila 221 kg arası yağış düştü. En fazla yağış, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi. Dün sabah sabah saatlerinden itibaren başlayan ve bu sabah saatlerine kadar aralıklarla süren yağış özellikle Arnavutköy ve Başakşehir'in yanı sıra Çatalca, Silivri, Şile, Pendik ve Kadıköy ilçelerinde etkili oldu. Alınan tedbirlerle yağış sebebiyle İstanbul genelinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Sabaha karşı Avrupa yakasının Batısında ve Anadolu yakasının tamamında etkili olmayan başlayan yağmurun, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, yarın da etkisini sürdürecek yağışlı hava sebebiyle bazı bölgelerin yer yer saatte 100 kg üzerinde yağış alabileceği belirtildi. İstanbulluların dikkatli olmaları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

İBB EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

İBB birimleri bugün de sahada alarm durumunda görev yapmayı sürdürecek. İtfaiye,İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSTAÇ, Zabıta,Park Bahçeler, İBB Trafik,Halkla İlişkiler, İşletmeler (Lojistik) Sosyal Hizmetler, Veteriner Hizmetleri, İGDAŞ,İETT,Metro İstanbul ekipleri görevlerinin başında olacak.

OLUMSUZLUKLARA ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR

İtfaiye 234 motopomp (su tahliye makinası), 586 dalgıç pompa ile İSKİ ekipleri 86 motopomp, 2 sel modülü, yol bakım ekipleri 92 motopomp, park bahçeler ekipleri de 10 motopompla olumsuzluk yaşanan noktalara müdahale ediyor.

Gece boyu ve bu sabah aralıksız çalışan ekipler mangal ve su giderlerinin tıkanmasını önlemek için sürekli temizlik yaptı. Otoyol ve bağlantı yolları kenarları temizlendi, giderler açıldı. Mazgallar temizlendi. Alınan tedbirler sonuç verdi. İstanbul geleninde aralıksız yağışa rağmen ciddi bir sıkıntı yaşanmadı.