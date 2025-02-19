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İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, artan kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İmamoğlu, etkin kar yağışının cuma öğleden sonra başlayıp cumartesiye kadar devam edeceğini belirtti. İmamoğlu, metro ve tramvay seferlerinin gece 02.00'ye kadar hizmet vereceğini, ek seferlerin konulacağını ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkisini arttıran kar yağışına ilişkin önemli uyarılarda bulunurken; cuma gününe işaret etti.

Yapılan uyarıların ardından İstanbul kara teslim oldu. Kentte trafikte sorunlar yaşanırken; eğitime de ara verildi.

Kar yağışı etkisini arttırırken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)'a giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti. Alınan önlemleri aktaran İmamoğlu, önemli uyarılarda bulundu.

KRİTİK CUMA UYARISI

İmamoğlu, "En etkin kar yağışının cuma öğleden sonradan cumartesiye kadar devam edeceği değerlendiriliyor" ifadelerini kullanırken; "Saat 02.00'ye kadar metro ve tramvay seferleri hizmet verecek, ek seferler konacak" dedi.

İmamoğlu ayrıca "Şu anda erken başlayan mesailer ve özel ya da kamu kurumlarının almış olduğu kararla erken dağılmış olan araçların yarattığı bir yoğunluk var. Şu anda İstanbul'da tıkalı herhangi bir yol yok, bütün yollar açık.

Evsiz hemşehrilerimizi bir kısım anlaşmalı otellerde misafir ediyoruz, ihtiyaç kalemleri hakkında destek sunuyoruz. Sağlık taramasından ilaca kadar. Hatta burada ailesine teslim ve memleketine gönderme işlemleri de sürüyor. Şu anda 446 hemşehrimizi buralarda misafir etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"MOBİL TUVALET DESTEĞİ VERECEĞİZ"

"Sokak hayvanları için de kuru mama dağıtımı yapılıyor ama özellikle şu andan sonra sahada daha etkin şekilde, hayvansever vatandaşlarımın da iş birliğiyle sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları giderilecek" diyen İBB Başkanı, "Kumanya ve mobil malzeme dağıtımlarımız da sürecek. Özellikle kritik noktalarda sıcak içecekler, kek, su gibi imkanlarımız vatandaşlarımızla buluşacak. Özellikle yoğun yolcu kapasitesine ulaşan noktalarda, başka metrolar olmak üzere ısınma noktalarında vatandaşlara birtakım servisler yapılacak. Uzun süreli trafik sıkışıklığı yaşanan yerleri de mobil tuvaletlerle destekleyeceğiz" sözlerini sarf etti.

İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

inanmıyorum Ekrem tatilde değil bu sefer??

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Haber YorumlarıAhmet Turan Kocur:

Çuvallıyacağını anladı Tutuştu

Yorum Beğen44
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Haber YorumlarıMehmet Aydinoglu:

Yolları Tuzlayin İngiliz Sefiriyle Boğazda Rakı balık Randevum var İBB

Yorum Beğen36
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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Bazılarının kimyasını bozdu büyük başkanım

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Haber YorumlarıFatih AYDIN:

Kaç saattir yoldayız. Çengelköyden Çamlıcaya gidemiyoruz. Bütün yollar açık değil. Ne ana yollarda ne ara yollarda tuzlama yapılmamış.

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Haber Yorumlarıcd57psfgh7:

İstanbulda tıkalı herhangi bir yol yok mu ? şaka olsa gerek bu :/

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Haber YorumlarıMert:

İşe yenimi başladınız ...tanıyamadık

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Haber YorumlarıXYZ:

Hangi baskan yapti bunlari eeeeyyy nankörler????

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Bundan 2 sene önce istanbulda herkes yollarda kalmıştı, arabanın içinde 2 gün kalan olmuştu, bu o zaman kayak tatilindeydi, keyfini hiç bozmamıştı, şimdi işler değişince akoma yapışmış. Bu siyasiler kadar....

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Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

Mansur Abini hafife alma.. supriz yapacak gibi bir hali var

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