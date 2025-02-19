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Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

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İstanbul'un tarihi mezarlıklarından biri olan Merkez Efendi Mezarlığı'nda bulunan bir mezar taşı, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Halil Ağa isimli kişinin mezar kitabesinde, ölüm sebebi olarak "Karı dırıltısı" yazılı... Peki bu mezar taşının hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadığı öğrenilen Halil Ağa'nın rivayete göre eşlerinden yana pek yüzü gülmemiş. İlk eşiyle sorunlu bir ilişkisi olan Halil Ağa, ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış.

ANNESİ DE GELİNLERLE SORUN YAŞADI

İki eşiyle de sorunlar yaşayan Halil Ağa'nın sıkıntılarına bir de annesinin gelinleriyle olan kavgaları da eklenince günleri, ayları ve hatta yılları üçü arasındaki bitmek bilmeyen sorunlarla mücadele etmekle geçmiş.

İstanbul'da görenleri şaşırtan mezar taşı! Hikayesi de bir hayli enteresan

EŞLERİNDEN İNTİKAM ALMAK İSTEDİ

Zamanla sıkıntıdan yatağa düşen ve dünyadan göçüp gitmeden önce iki eşinden de intikam almak isteyen Halil Ağa, dönemin imamlarından birinin yanına giderek öldükten sonra mezar taşına "Karı dırıltısından öldü" başlıklı şöyle bir cümle yazdırılmasını istemiş;

Merhum ve mağfûr

İla rahmeti Rabbihi'l-Gafur

Karı dırıltısından vefât eden

Es-Seyyid Halil Ağa

Ruhuna Fatiha

Sene 1260 (1844)"

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkurt:

Yüce Allah diyor ki, hanımlardan bir iki alabilirsiniz ama hakkı koruyamayacaginiz için bir tane almanız daha doğru olur. Zaten eşler arasında önce sevgi değil, önce saygı ve güven anlayış gelmeli, bunlar olduktan sonra sevgi kendiliğinden gelir. Birde birbirilerinin alanlarını daraltmazlarsa evlilik yürür aksi takdirde kaosa döner.

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Haber YorumlarıSedat A.:

Izmir Aşağı Narlıdere mezarlığı'nda benzer bir mezar taşı görmüştüm. Hocalarının akademik hırsızlığı ve mobingten öldüğü yazılan bir akademisyenin 1,5 metrelik mezar taşıydı. Allah rahmet eylesin.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Çok ilginç

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

ben 71 yasinda dogma büyüme mevlanekapiliyim, benim cocukluk yillarimda mevlanekapi topkapi sur kapisinin karsilari osmanli zamanindan kalma mezarliklardi sonralari yol oldular, benim dedemin babaannemin sülalesi mevlenekapi mezarligindaydi cocukken dedemle gittigimizde eski Türkce mezar taslarinda yazani bana okurdu ilkokulda caglarimda bende eski Türkceye merak sardim dedemden ögrendim gercekten o eski mezar taslarinda enteresan sekilde ölenin meslegi kim oldugu kisa hayat hikayeleri yaziyor

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Reisinize ait haberlerde yorumları kapamayın yandaşsınız yalakasınız

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Yorumum önce onaylandı, sonra sanırım kadın editör görmüş yorumumu, kaldırmış. Yorumumu kaldırmış olmanız dırdır gerçeğini değiştirmiyor hanımefendi!

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