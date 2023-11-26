İstanbul'da fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu

İstanbul'da fırtına nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilinde ve Küçükçekmece Menekşe sahilinde denizde dev dalgalar oluştu. Dalgalar yosun ve taşları sahilyoluna taşıdı.

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, İSTANBUL'da fırtına nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahil şeridinde denizde dev dalgalar oluştu. Küçükçekmece'deki Menekşe sahilinde ise, denizde oluşan dalgalar, yosun ve taşları sahilyoluna taşıdı.

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde fırtınanın da etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu. Koşuya çıkan kimi vatandaşlar dalgaların fotoğraflarını çekti. Küçükçekmece'deki Menekçe Sahili'nde ise, fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle denizdeki yosun ve taşlar sahilyoluna taşındı. Küçükçekmece Menekşe sahilyolunu kullanan araçlar yolda ilerlerken zorlandı.