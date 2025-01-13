Üye Girişi
Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte zamlı fiyatlar
Sırbistan, Rusya ile imzaladığı silah tedarik sözleşmelerini iptal etti

Putin'i çıldırtacak gelişmeyi Genelkurmay Başkanı bizzat duyurdu
Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi

Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi
Putin'e destek için asker gönderen Kim'e Zelenskiy'den kafa karıştıran teklif

Putin'e destek olan Kim'e Zelenskiy'den kafa karıştıran teklif

İstanbul'da sokağa salınan leopar sokak köpeğini parçaladı

İstanbul'da sokağa salınan leopar sokak köpeğini parçaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de kaydedilen bir video kısa sürede infiale neden oldu. Görüntülerde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve kontrollere yakalanmamak için sokağa salındığı iddia edilen leopar cinsi yırtıcı bir hayvanın sokak köpeğini boğarak öldürdüğü ve yemek için bölgeden uzaklaştırdığı anlar yer aldı. Vatandaşları paniğe sevk eden görüntü için yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir inşaatın bahçesinde cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen bir video vatandaşlar arasında hızla yayıldı.

SOKAK KÖPEĞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Bölgede büyük paniğe neden olan görüntülerde kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği için kontrollere yakalanmamak korkusuyla sokağa salındığı iddia edilen leopar cinsi vahşi bir hayvanın sokak köpeğini boğarak öldürdüğü anlar yer aldı.

İNŞAATIN İÇİNE SÜRÜKLEDİ

Vahşi hayvan boynundan kavradığı köpeği kısa sürede boğarken parçalamak içinse inşaatın içine doğru sürükledi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Görüntüler sosyal medyada kısa süre viral olurken, yetkililerden iddiayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Çok sayıda vatandaşın korku içinde yetkililere harekete geçmek için çağrıda bulunduğu görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da katıldı

Yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da katıldı
Real Madrid'e gol yağdırdılar! İspanya Süper Kupası Barcelona'nın

İspanya Süper Kupası'nda kazanan belli oldu
İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı: Fırsattan yararlanalım

İsrailli bakandan 1 milyon Yahudi'ye gasp çağrısı
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Ocak Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list 13 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ocak Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ocak Pazartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangisi Erzurum'dadır? Zeugma Antik Kenti Erzurum'da mı, Nemrut Dağı Erzurum'da mı, Tortum Şelalesi Erzurum'da mı, Damlataş Mağarası Erzurum'da mı? Tekirdağ okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Tekirdağ Valiliği)? ŞİFRESİZ Real Madrid Barcelona CANLI İZLEME linki var mı? Real Madrid Barcelona GOLLER - ÖZET izle Tivibu GO! Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir? Real Madrid - Barcelona maçı nerede, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.