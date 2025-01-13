İstanbul'da sokağa salınan leopar sokak köpeğini parçaladı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir inşaatın bahçesinde cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen bir video vatandaşlar arasında hızla yayıldı.

SOKAK KÖPEĞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Bölgede büyük paniğe neden olan görüntülerde kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği için kontrollere yakalanmamak korkusuyla sokağa salındığı iddia edilen leopar cinsi vahşi bir hayvanın sokak köpeğini boğarak öldürdüğü anlar yer aldı.

İNŞAATIN İÇİNE SÜRÜKLEDİ

Vahşi hayvan boynundan kavradığı köpeği kısa sürede boğarken parçalamak içinse inşaatın içine doğru sürükledi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Görüntüler sosyal medyada kısa süre viral olurken, yetkililerden iddiayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Çok sayıda vatandaşın korku içinde yetkililere harekete geçmek için çağrıda bulunduğu görüldü.