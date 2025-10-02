İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ilk açıklama!

İstanbul yine sallandı! Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük bir paniğe neden oldu. Peki İstanbul'da büyük deprem olacak? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ilk açıklama geldi! Açıklamaya dair detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM!

Büyüklük: 5.0 (Mw)

Yer: Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) [18.24 km]

Tarih: 2 Ekim 2025

Saat: 14:55 TSİ

Enlem: 40.80361 N

Boylam: 27.925 E

Derinlik: 6.71 km

İstanbul ve çevresini sarsan bu deprem, bölgedeki fay hatlarının aktifliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Marmara Denizi ve Tekirdağ hattında yaşanan hareketlilik, uzmanlar tarafından yakından izleniyor.

İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM OLACAK?

İstanbul'un deprem riski her zaman gündemde oldu. Uzmanlar, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının aktif olduğunu ve özellikle Silivri-Kumburgaz hattının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN TÜRK canlı yayında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"23 Nisan'daki deprem karaya yakın Silivri'den Büyükçekmece arasındaki fay kırılmıştı. Ama o fayın batıya doğru uzanan kesimi, Silivri çukuru içinde kalan bir segmenti vardı. O segment üzerinde 6-6.2 büyüklüğünde deprem olabilir."

Bu açıklama, İstanbul'un büyük depreme karşı hâlâ yüksek risk taşıdığını gösteriyor. Özellikle Silivri çukurunda kalan kırılmamış segmentler, 5.2'lik artçı depremler ile birlikte ileride daha büyük depremlere yol açabilir.

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

Marmara Denizi'nde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul halkında tedirginliğe yol açtı. Peki İstanbul'da büyük deprem olasılığı ne kadar?

Uzmanlar, küçük ve orta büyüklükteki depremlerin bölgedeki stres birikimini gösterdiğini belirtiyor. Silivri-Kumburgaz segmentinde kırılmamış alanların varlığı, gelecekte 6.0-6.2 büyüklüğünde depremlerin meydana gelebileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle İstanbul'da yaşayanların depreme hazırlıklı olması, yapı güvenliği ve acil durum planlarını gözden geçirmesi önem taşıyor.

MARMARA'DA ARTÇI DEPREMLER OLACAK MI?

5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı depremler bekleniyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, artçı sarsıntıların genellikle ana depremden sonra 1-2 hafta içinde yoğunlaşabileceğini ifade ediyor.

Artçı depremler genellikle 3.0-5.2 büyüklüğü arasında değişebiliyor ve özellikle Silivri çukuru çevresinde hissedilebilir. Uzmanlar, bu süreçte sabırlı olunması ve panik yapılmamasını öneriyor.