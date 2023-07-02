İstanbul'da Bayram Tatili Sahillerde Yoğunluk Oluşturdu

Kurban Bayramını İstanbul'da geçiren vatandaşlar tatilin son gününü Bakırköy Sahilde piknik yaparak değerlendirdi. Kimi vatandaş denize girerek serinlerken kimisi de ailesiyle güneşli havanın tadını çıkardı. Mangal yakmanın yasak olduğu sahillerde vatandaşlar evden getirdikleriyle piknik yaptı. Güzel havayı değerlendiren vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

"MANGAL YASAKSA EVDEN GETİRİRİZ"

"MAALESEF DENİZ BİRAZ KİRLİ"

"MESELE AİLEYLE BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEK"

Ailesiyle birlikte güneşli havanın tadını çıkaran Hikmet Kaya ise, "Mesele aileyle birlikte vakit geçirmek, uzak yerlere gitmek değil böyle sahilde vakit geçirmek İstanbul'da olmak oda güzel bir tatildir. Güneşli de oturuyoruz, benim öğrencilik yıllarım da burada geçtiği için burası benim 2. Evim. Biraz kalabalık tabi ki ama eskiye nazaran biraz daha iyi. Milletin İstanbul'u boşaltması bizim işimize yaradı. Biraz daha iyi rahat bir tatil yapabiliyoruz, çoluk çocuk vakit geçirmemize vesile oldu bu da güzel bir şey. Güneşli güzel havada tatilin son demlerini yaşıyoruz" dedi.