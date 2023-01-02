İstanbul'da akılalmaz dakikalar! Sokak ortasında çırılçıplak gezdi, vatandaşlar uyardı

İstanbul Şile'de akılalmaz görüntüler kaydedildi. Sokakta çıplak şekilde gezen bir vatandaş, yanından geçen diğer arabalar tarafından uyarıldı.

Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir adam çıplak bir şekilde otobanda koştu. Seyir halindeki bir araç sürücüsü tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri çeken araç sürücüsünün "Kardeş kalçan gözüküyor laa." demesi dikkat çekti.

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Akan trafiğe rağmen araçların arasından tehlikeli bir şekilde yürüyen şahısın akıbeti hakkında ise herhangi bir bilgi edinilemedi.