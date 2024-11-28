İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi

Ünlü meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, kışın normal geçeceğini ve İstanbul'da karın aralığın sonu veya ocak başında beklenebileceğini söyledi. İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan lodos ve sağanak yağış, kentin yüksek kesimlerde yılın ilk kar yağışını getirdi. Pendik, Sultanbeyli, Kartal ve havalimanı çevresinde kar yağdı.

"AYDOS'A KAR YAĞDI DEMEK İSTANBUL'A KAR YAĞDI DEMEK DEĞİL"

CNN Türk'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Şen, kış mevsiminin bu yıl normal geçeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir. Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım"