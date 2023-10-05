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Isparta'da Tırdan Düşen Mermer Blok Nedeniyle Trafikte Aksama Yaşanıyor

Aksu-Eğirdir kara yolunda ilerleyen bir tırın dorsesinde yüklü olan mermer blok, Akdoğan köyü geçişinde düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi ve mermer kütlenin yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.