Isparta'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'da motosiklet kazası: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'da minibüsün motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde Isparta'nın Eğirdir İlçesine bağlı Seydim mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde iken ana yola çıkış yapan O.Y idaresindeki 07 C 44074 plakalı minibüs, aynı yol üzerinde seyir halinde olan E.K. hakimiyetindeki 32 ADS 678 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü kaldırıma sürüklenerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, ekipler tarafından inceleme başlatılırken E.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.