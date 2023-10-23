Isparta'da Kamyonet ve Otomobil Çarpışması Sonucu 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 9 gün önce kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan şahıs, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Kaza, 15 Ekim tarihinde Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Ergin (35) idaresindeki 32 LH 760 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir Ergin (35) ve Züleyha Çetin'in (8) olay yerinde hayatını kaybettiği, kamyonet sürücüsü M.D. ve otomobildeki Azerbaycan uyruklu Semira Rasulova (43) ile Zilan Khalilova (16) ve Mustafa Ali E.'nin (42) ağır yaralandığı belirlendi. Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semira Rasulova ile Isparta Şehir Hastanesinde tedavi gören Zilan Khalilova da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 9 gündür tedavi gördüğü hastanede fenalaşan Mustafa Ali Ergin de, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi. - ISPARTA