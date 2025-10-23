İsmail'in Hayalini Gerçekleştiren Hayırsever

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, doğum sırasında beyne oksijen gitmediği için yürüme ve el fonksiyonlarını kaybeden İsmail Kasap (12), yıllardır hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye Demirören Haber Ajansı'nın haberinin ardından kavuştu. Mersinli hayırsever iş insanı Vedat Saban, İsmail'in akülü tekerlekli sandalyesini temin ederek aileye teslim etti.

Erdemli'nin Tırtır Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Mahmut Kasap çiftinin üç çocuğundan ortancası olan İsmail, doğum sırasında beyne oksijen gitmediği için yürüme ve el fonksiyonlarını kaybetti. Yürüme yetisini kaybeden ve ellerini kullanamayan İsmail, günlük ihtiyaçlarını hayatı boyunca annesi Fatma Kasap'ın yardımıyla karşıladı. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeni Türkan Çelik, haftanın belirli günlerinde İsmail'in evine giderek ders veriyor. 6'ncı sınıf öğrencisi İsmail, tek isteğinin, annesine yük olmadan hareket edebilmesini sağlayacak bir akülü tekerlekli sandalye ve derslerini daha rahat yapabilmek için bir tablet olduğunu söyledi. DHA'nın, İsmail'in yaşadığı zorlukları ve akülü sandalye hayalini gündeme taşımasının ardından, dileği gerçek oldu. Mersinli hayırsever iş insanı Vedat Saban, İsmail'in akülü tekerlekli sandalyesini temin ederek aileye teslim etti.

'İSTEDİĞİM GİBİ GEZEBİLECEĞİM'

Hayalini kurduğu akülü sandalyeye kavuşan İsmail Kasap, "Çok mutlu oldum, hayallerime kavuştum. Artık benim de bir akülü sandalyem var. İstediğim gibi gezebileceğim. Yardım edenlerden ve tüm Erdemli halkından Allah razı olsun" dedi. Anne Fatma Kasap ise, "İsmail'imiz artık hayaline kavuştu. Öncelikle hayırsever iş insanı Vedat Saban Bey'e ve bütün Erdemli halkına çok teşekkür ederiz. Bizleri arayan, soran, destek olan herkesin emeğine sağlık. Çok mutlu olduk. Vesile olan herkesten Allah razı olsun."