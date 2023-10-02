İskenderun Körfezi'ndeki şimşek fırtınası seyirlik görüntüler oluşturdu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler, körfezde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Şimşek fırtınasıyla birlikte ortaya seyirlik görüntüler çıktı.
İskenderun Körfezi'ndeki şimşek fırtınası ortaya seyirlik görüntüler çıkardı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler, körfezde kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay'da cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı pazar günü de etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde yağışlı hava karanlıkla birlikte iyice etkisini hissettirdi. Yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler, geceyi adeta gündüze çevirdi. Şimşek fırtınasıyla birlikte ortaya seyirlik görüntüler çıktı.