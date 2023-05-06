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İskenderun'da rüzgar ve sel suları nedeniyle deniz yükseldi

İskenderun'da rüzgar ve sel suları nedeniyle deniz yükseldi

Yaşam Haberleri

İskenderun ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle deniz yükseldi. Amanos Dağları'ndan gelen sel suları yükselme nedeniyle denize akmayınca, rögarlardan taşıp sokaklara doldu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle deniz yükseldi. Amanos Dağları'ndan gelen sel suları yükselme nedeniyle denize akmayınca, rögarlardan taşıp sokaklara doldu.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Balıkçı Barınağı'nın olduğu bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle öğle saatlerinde deniz yükselmeye başladı. Yağmurun etkili olduğu Amanos Dağları'ndan gelen sel suları, yükselme nedeniyle denize akmayınca Atatürk Caddesi'nde rögarlar taştı. Caddedeki taşkınlar nedeniyle yol suyla kapandı, araç geçişleri ise güçlükle sağlandı.

İskenderun Belediyesi ekipleri sahil bölgesinde seviye yükseltme çalışması başlattı. Balıkçı Barınağı'na demirleyen ve öğrencileri sınavlarına hazırlanan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi'nin önüne de kepçelerde dolgu malzemesi dökülüyor.

Yetkililer, şiddetli rüzgarla birlikte denizin yükseldiğini Amanos Dağı'ndan gelen sel sularının da sokaklara dolduğunu belirterek, bölgede herhangi bir sorun yaşanmaması için önlemlerin alındığını bildirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Yaşam

Amanos Dağları İskenderun Çay Yaşam Haberler

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