İskenderun'da rüzgar ve sel suları nedeniyle deniz yükseldi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle deniz yükseldi. Amanos Dağları'ndan gelen sel suları yükselme nedeniyle denize akmayınca, rögarlardan taşıp sokaklara doldu.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Balıkçı Barınağı'nın olduğu bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle öğle saatlerinde deniz yükselmeye başladı. Yağmurun etkili olduğu Amanos Dağları'ndan gelen sel suları, yükselme nedeniyle denize akmayınca Atatürk Caddesi'nde rögarlar taştı. Caddedeki taşkınlar nedeniyle yol suyla kapandı, araç geçişleri ise güçlükle sağlandı.

Yetkililer, şiddetli rüzgarla birlikte denizin yükseldiğini Amanos Dağı'ndan gelen sel sularının da sokaklara dolduğunu belirterek, bölgede herhangi bir sorun yaşanmaması için önlemlerin alındığını bildirdi.