İskenderun'da İş Makineleriyle Tahliye Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sular altında kalan kişiler, iş makineleriyle kurtarıldı. Aynı zamanda su altında kalan bir fareyi de bir kadın kurtardı.

İŞ MAKİNELERİYLE TAHLİYE

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sular altındaki caddelerde mahsur kalan kişiler, iş makineleriyle kurtarıldı. Ekiplerin suları tahliye etmek için çalışmaları devam ediyor.

Bu sırada, su altında kalan Atatürk Caddesi'nde kanalizasyondan çıkan farenin ıslandığını ve soğuktan titrediğini gören bir kadın ise duruma kayıtsız kalamadığını belirtti. Şalıyla fareyi yakalayıp kurutan kadın, aynı şalla parktaki kuru bir yere koydu. Bir süre şalın içinde duran fare daha sonra kaçtı.