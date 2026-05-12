Anahtarı İçeride Unutulan Otomobilde Mahsur Kalan Bebek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde anahtarı içeride unutulan otomobilde kilitli kalan Cihan T. (1), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Otomobiliyle hastaneye gelen Elif T., kontak anahtarını içeride unutarak araçtan indi. Bu sırada kapılar kilitlendi. Elif T.'nin arka koltukta oturan bebeği Cihan T., araçta mahsur kaldı. Paniğe kapılan Elif T., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin camını kontrollü şekilde kıran itfaiye ekipleri, kapıyı açtı. Ağlayarak bebeğine sarılan Elif T., ekiplere teşekkür etti. İtfaiye erleri de kurtardıkları Cihan bebek ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı