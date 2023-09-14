İskenderun'da 1 milyon 100 bin metrekare ağır hasarlı bina yıkıldı

HATAY'ın İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Bugün itibari ile İskenderun'da 1 milyon 100 bin metrekare ağır hasarlı binayı yıktıkdedi.

İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün depremde ağır hasar gören çok katlı binası dün kontrollü bir şekilde dinamitle patlatılarak yıkıldı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de yıkımın ardından bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kaymakam Demiryürek, 13 katlı binanın bilimsel danışmanlık alarak yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi. İskenderun'da 2 milyon metrekare ağır hasarlı bina olduğunu belirten Demiryürek, 400 bin metrekare üzerinde mahkeme kararı var. Kalan 1 milyon 600 bin metrekareden bugün itibariyle 1 milyon 100 bin metrekaresini yıkmış durumdayız. Şu ana kadar hiçbir zarar vermeden can güvenliğini tehlikeye düşürmeden getirdik. Kalan bölümleri de güvenlik kontrollü şekilde yıkımı yapılacak diye konuştu. DHA