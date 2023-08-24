İşitme ve konuşma engelli çift dünya evine girdi

Zonguldak'ın Çatalağzı Beldesinde işitme konuşma engelli olan Fulya-Semih çifti dünya evine girdi. Çifti arkadaşları yalnız bırakmadı.

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde uzun zamandır birlikte olan işitme ve konuşma engelli Fulya-Semih çifti dünya evine girmeye karar verdi. Bir gün önce nikahları kıyılan Fulya-Semih çifti dudak okuma ve işaret diliyle evet diyerek mutluluğa ilk adımlarını attı. Dün ise Genç çift için Çatalağzı Belediyesi Havuzlu Park'ta dün düğün töreni düzenlendi.

Düğün törenine Fulya-Semih çiftinin ailesi, arkadaşları ve davetliler katıldı. Düğün töreni öncesinde konuşma yapan Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, "Çok değerli Çatalağzı Belde sakinlerimiz. Çatalağzı Beldesinin iki güzel insanı Semih ve Fulya kardeşlerimin en mutlu günleri. İki kardeşimizin düğününü yapmaktan çok mutluyuz. Çok mükemmel bir kalabalık var. Bundan aşırı mutluyuz. İki engelli kardeşimizin en mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman yanındayız" dedi.

Konuşmanın ardından Fulya-Semih çifti ilk danslarını yaptı. Genç çiftin mutlulukları görülmeye değerdi. - ZONGULDAK