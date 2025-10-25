İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir sürücü, aracını apartman kapısının tam önüne park edince bina sakinleri sabah evlerinden çıkamadı. İşe gitmek için kapıdan çıkmaya çalışan bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

"ABİ SEN PİYANGO MUSUN BİZE SABAH SABAH"

Sabah saatlerinde çekilen görüntülerde, apartmanın girişine kadar dayanan bir aracın kapıyı tamamen kapattığı görüldü. Binada oturan bir kişi, yaşadığı mağduriyeti cep telefonu kamerasıyla kaydederek tepkisini dile getirdi.

Vatandaş, "Abi sen piyango musun bize sabah sabah ya!" sözleriyle isyan etti.